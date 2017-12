Temas variados são discutidos no Patagon O site financeiro www.patagon.com.br começa discutindo hoje (terça-feira, às 11 horas), o funcionamento de uma loja que vende artigos variados pela TV e Internet: a PoliShop. Marcelo Miranda, diretor de E-commerce da PoliShop, será o convidado desse chat. Na quarta-feira, dia 22, às 11 horas, Luiz Carlos Rocha de Oliveira, supervisor do Programa Nacional do Imposto de Renda, orienta os brasileiros sobre os procedimentos necessários para reaver o número de CPF suspenso. Já na quinta, às 11 horas, Luiz Pardal, sócio da Doji Starta Consultoria Gráfica, dá uma aula de análise técnica. Para fechar a semana, às 11 horas, Mário Andrada e Silva, diretor editorial da agência internacional de notícias Reuters, comenta a acirrada disputa eleitoral entre Jorge W. Bush e Al Gore nos EUA e explica qual o impacto do resultado no Brasil.