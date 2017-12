Temendo alta de imposto, industriais pressionam deputados por reforma da Previdência

BRASÍLIA - Assim como fizeram os empresários da construção civil, os industriais colocaram sua estrutura institucional para trabalhar pela aprovação da reforma da Previdência. “Estamos trabalhando com os deputados federais um a um”, disse nesta terça-feira, 12, o vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria Edson Campagnolo, que preside a Federação das Indústrias do Paraná (Fiep).

Os presidentes das federações estaduais se encontraram com o presidente Michel Temer para relatar esse esforço. O Estado mostrou que empresários da construção civil estão indo às casas dos parlamentares no esforço de convencê-los a aprovar a proposta.

++Veja o Placar da Previdência do Estadão

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo Campagnolo, cada presidente de federação tem contactado os deputados com os quais têm relação mais próxima. “A abordagem é feita pelos que têm ligação eleitoral com o deputado ou um vínculo no setor produtivo”, disse. “São os que nos ajudam na defesa de interesses do setor industrial.”

Ele explicou que a “ligação eleitoral” a que se refere é, por exemplo, o fato de haver aberto espaço nas empresas para que os deputados se apresentassem durante a campanha de 2014. De acordo com Campagnolo, de dez deputados que se diziam indecisos ou até mesmo contra a reforma, já foram revertidos três votos.

++Temer admite que votação da Previdência pode ficar para fevereiro

Ele diz que há muitos votos já decididos, mas não declarados. E se esses forem levados em consideração, o governo tem chance de vitória. A contabilidade dos industriais aponta para algo entre 280 e 312 votos a favor. O placar do Estadão mostra um quadro bem diferente: 238 votos contra e apenas 68 a favor.

“Se não tivermos sucesso na minirreforma, já há sinalizações que pode vir aumento de impostos, como o PIS/Cofins”, disse o executivo, repetindo argumento que usa em suas conversas. “Não tem espaço para isso, mas vamos ser realistas: a conta tem de fechar.”