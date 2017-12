Temer assina decreto e inclui 35 linhas de transmissão no PPI

BRASÍLIA - O presidente Michel Temer assinou nesta segunda-feira, 24, um decreto que inclui 35 lotes de linhas de transmissão no Programa de Parceiras de Investimentos (PPI). O decreto será publicado na terça-feira, 25, no Diário Oficial da União.

O decreto inclui projetos de linhas e subestações nos Estados do Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Maranhão, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Tocantins, Alagoas, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Piauí, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraíba, Pará, Ceará e Rondônia.

Na decisão, não consta a data do leilão desses empreendimentos. As licitações são organizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

O critério de escolha das empresas vencedoras nos leilões de transmissão de energia é o menor deságio em relação à receita teto, definida pelo governo. Essas licitações não geram outorga para a União.