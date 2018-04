Temer comemora inflação baixa e diz que País está no rumo certo

O presidente Michel Temer exaltou os indicadores econômicos dos últimos meses, ressaltando que eles são uma mostra de que o País está no rumo certo após a contração dos últimos anos.

"Pegamos uma inflação com mais de 10% e hoje ela está abaixo de 3,0%. Baixamos a Selic e tudo indica que ela esteja em 7,5% até o fim do ano", declarou o peemedebista, que participou da abertura do Encontro Nacional de Comércio Exterior (Enex), no Rio de Janeiro. "Trabalhamos para que os juros reais se compatibilizem com a queda da inflação", acrescentou.

No evento, o presidente notou a necessidade de diminuir a burocracia no País e de se investir mais em infraestrutura para impulsionar o crescimento econômico. "No breve período de nosso governo procuramos desburocratizar a economia, o que é essencial para empreender", disse. "Estamos simplificando os processos do comércio exterior. Não bastam safras recordes, é preciso infraestrutura condizente com vigor de nosso setor produtivo."

O peemedebista afirmou ainda que busca uma política comercial mais racional e menos ideológica com seus parceiros. Esse empenho, disse, começa no Mercosul mas também se aplica à Aliança para o Pacífico e outros parceiros de peso. "Tudo isso é possível com as reformas que estamos fazendo", complementou.

Temer disse ainda que quer mostrar para o mundo seu empenho reformista aprovando mudanças na Previdência, nos sistemas tributário e eleitoral. "Ajustamos a pauta de reformas para esse semestre. Se completarmos o ciclo dessas três reformas, teremos 2018 mais próspero e desenvolvido para nosso País".