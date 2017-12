Temer comemora redução da taxa de juros nas redes sociais

BRASÍLIA - Depois de o Comitê de Política Monetária (Copom) reduzir de 7,5% para 7% ao ano a taxa básica de juros (Selic), o presidente da República, Michel Temer, divulgou nesta quarta-feira, 6, em suas redes sociais vídeo em que comemora a decisão do Banco Central e a atribui ao governo.

"Temos esta boa notícia fruto daquilo que o governo está fazendo ao longo do tempo e que é em benefício de você consumidor, que vive do trabalho, do cotidiano", afirmou. "Vocês sabem que é a décima redução de juros no nosso governo, que tem um ano e meio."

Hoje tivemos uma boa notícia: o @BancoCentralBR cortou novamente a taxa de juros que está em 7%. Essa é a decima redução de juros em nosso governo. pic.twitter.com/Tadn1x473H — Michel Temer (@MichelTemer) 6 de dezembro de 2017

Temer disse na gravação que a diminuição da Selic facilitará a vida dos consumidores porque levará a um efeito de baixa dos juros em todo o sistema bancário.

"Selic chegou ao menor nível histórico. Esse momento é consequência das medidas econômicas adotadas pelo nosso governo. Criamos as condições para o Banco Central reduzir os juros e vamos continuar trabalhando para que as coisas melhorem ainda mais", escreveu. "Com estes juros mais baixos, evidentemente fica mais fácil para viver, para trabalhar, para comprar, para morar, porque isto reduz os juros de todo o sistema bancário."