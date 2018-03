Temer deve soltar ainda hoje uma nota em apoio ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles

BRASÍLIA - O presidente Michel Temer deve publicar, ainda hoje, uma nota de apoio ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. A decisão de Temer ocorre após uma semana em que o mercado começou a enxergar uma espécie de "fritura" de Meirelles diante de notícias sobre um suposto enfraquecimento do ministro.

Isso ocorre depois que o recuo no PIB do terceiro trimestre deflagrou uma onda de revisões para baixo do crescimento em 2017.

Em meio a esse quadro, Temer vai anunciar Dyogo Oliveira, que vinha exercendo o cargo de ministro interino no Planejamento, como efetivo no posto, informou o Broadcast na última sexta-feira. A decisão, segundo interlocutores do presidente, acontece após notícias relacionadas a um suposto enfraquecimento de Meirelles.

A avaliação é de que Temer precisa mostrar respaldo à sua equipe econômica e evitar que ruídos atrapalhem ainda mais a retomada da economia. A data do anúncio de Dyogo como efetivo, entretanto, ainda não está confirmada.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo um auxiliar do presidente disse ao Broadcast, o momento não é de mais turbulência, por isso a "blindagem" ao ministro é fundamental. Na avaliação do Planalto, a dificuldade de conseguir retomar o crescimento não se deve apenas ao contexto interno - agravado pela crise política ainda persistente - e sim também pelas adversidades internacionais causadas pela eleição do presidente norte-americano Donald Trump.