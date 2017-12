Temer diz que 'é um rombo nas contas do governo' aprovação da MP 672 pelo Senado

"É um rombo nas contas do governo", disse o presidente em exercício Michel Temer, ao deixar seu gabinete na Vice-Presidência, na noite desta quarta-feira, ao se referir à aprovação pelo Senado da Medida Provisória 672, que prorroga a política de reajuste do salário mínimo até 2019, incluindo no aumento, os aposentados da Previdência Social que ganham acima do mínimo.

Temer não quis afirmar que a presidente Dilma Rousseff vai vetar o texto, justificando que esta será uma decisão dela. "A presidente é quem vai decidir", comentou ele, acrescentando, no entanto, que a medida trouxe "uma grande preocupação" para o Planalto. Temer citou que este resultado da votação " é fruto do processo legislativo", lembrando que o benefício "já tinha sido estendido lá na Câmara Federal e agora o Senado manteve". Mas fez questão de repetir que, "sem dúvida, é um rombo nas contas do governo".

A aprovação do texto com concessão dos benefícios da política de reajuste para os aposentados que ganham acima do mínimo foi recebida com surpresa pelo presidente Temer. Todas as informações que foram repassadas ao Planalto, pelas lideranças do governo no Senado, durante todo o dia, eram de que o texto não passaria com este ponto considerado uma "bomba fiscal". As lideranças comunicaram a Temer que havia acordo entre os partidos para derrubar o reajuste aos aposentados que ganham mais que o mínimo. Mas, ao final da votação, veio o susto.

Veto. Mais cedo, assessores da presidente Dilma já tinham avisado que "não há como ela não vetar isso". Outro assessor palaciano informou que a maneira como o texto foi aprovado, teve por objetivo desgastar pessoalmente a presidente. "Foi uma maldade", comentou este assessor, ao explicar que os senadores alteraram a redação da MP, separando a aprovação da política de reajuste do salário mínimo até 2019, do aumento dos aposentados que ganham acima do mínimo.

Com isso, a presidente poderá vetar apenas a parte dos aposentados, sem precisar vetar toda a política de reajuste do mínimo, e sem precisar mandar outra Medida Provisória sobre o tema ao Congresso. Contudo, a presidente estará dando munição para a oposição atacá-la, alegando que ela fez questão de prejudicar os aposentados.

O governo considera "inviável" que as aposentadorias de quem ganha acima do mínimo tenham aumento acima da inflação, que já está sendo concedida pela regra atualmente em vigor. Para o Planalto, isto afetaria todo o esforço de ajuste fiscal que o governo está trabalhando.

No governo há ainda a tese de que esta foi mais uma "maldade" de Renan Calheiros contra a presidente e o Planalto. Seria uma espécie de represália pela decisão da Justiça do Distrito Federal de abrir processo de improbidade administrativa contra ele. Renan Calheiros já tinha dificultado a vida do governo quando surgiram as primeiras notícias de que ele estava sendo investigado pela Polícia Federal. É que o senador achava que o governo teria meios de poupá-lo e nada fez em seu benefício.