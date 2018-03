Temer diz que Meirelles tem seu 'total apoio'

SÃO PAULO - O presidente Michel Temer disse no início desta tarde, ao Estado, que mantém sua "total confiança" no ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. "Ele tem o meu total apoio", afirmou Temer. O presidente disse também que não há nenhuma intenção de se compartilhar o comando da política econômica.

Mais cedo, Temer chegou a cogitar a divulgação de uma nota em apoio ao ministro da Fazenda, depois que, ao longo desta semana, o mercado começou a enxergar uma espécie de "fritura" de Meirelles com notícias sobre um suposto enfraquecimento do ministro.

Isso ocorre depois que o recuo no PIB do terceiro trimestre deflagrou uma onda de revisões para baixo do crescimento em 2017.