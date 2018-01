Temer fará encontro com governadores e prefeitos para pedir apoio para Previdência

BRASÍLIA - O presidente Michel Temer e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), vão convidar governadores e prefeitos para um encontro nesta semana, em Brasília. O objetivo é pedir apoio dos gestores para aprovar a reforma da Previdência no Congresso Nacional.

Temer e Maia querem que governadores e prefeitos usem sua influência sobre deputados e senadores para que esses parlamentares votem a favor da reforma da Previdência. A proposta deve começar a ser votada no plenário da Câmara na primeira semana de dezembro.

Em entrevista ao Estadão/Broadcast na semana passada, Maia cobrou apoio. "Essa reforma também atende e precisa ter participação efetiva dos governadores e dos prefeitos. A reforma é extensiva aos Estados, que já gastam hoje com Previdência 41% dos seus gastos. A União já gasta 60%".

Além do encontro com governadores e prefeitos, Temer também vai chamar deputados da base aliada para um jantar nesta semana. O encontro está pré-agendado para a próxima quarta-feira, no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República.