Temer marca reunião com Silas Malafaia por apoio à reforma da Previdência

BRASÍLIA - O presidente Michel Temer receberá nesta quinta-feira, 18, no Palácio do Planalto, o Pastor Silas Malafaia, líder do ministério Vitória em Cristo, ligado à Assembleia de Deus. O encontro, marcado para 19h30, foi intermediado pelo deputado federal Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ), que é da bancada evangélica e ligado a Malafaia.

Segundo Sóstenes, Temer ligou para ele há alguns dias, pedindo que convidasse Malafaia para um encontro no Planalto. "Eu disse ao presidente: se for para pedir apoio à reforma da Previdência, melhor não marcar, porque vai ser um desgaste para o senhor e para ele. Mas o presidente disse: 'quero conversar com ele", contou o deputado.

No esforço para aprovar a reforma da Previdência, Temer tem feito acenos a diversas bancadas suprapartidárias no Congresso Nacional. Ontem, editou medida provisória (MP) prevendo parcelamento da dívida de municípios com o INSS. Também finaliza MP para diminuir a alíquota do Funrural, contribuição semelhante à da Previdência para o setor.

A bancada evangélica é uma das mais resistentes à reforma. De acordo com Sóstenes, na tentativa de atrair o voto dos evangélicos, o governo acenou com o destravamento de concessões de rádios de TVs no Ministério das Comunicações e apoio a projeto que isenta de IPTU templos religiosos alugados.

