Temer reúne Meirelles e Maia para retomar carga sobre Previdência

BRASÍLIA - Dois dias depois de admitir que a reforma da Previdência pode não passar no Congresso, o presidente Michel Temer convocou uma reunião para esta quarta-feira, 8, para definir, junto com o Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, uma nova estratégia para aprovar a proposta.

Por trás da declaração de anteontem, 6, do presidente, que foi interpretada como se o governo tivesse "jogado a toalha", há a estratégia do Palácio do Planalto de dividir com a cúpula do Congresso - sobretudo com Maia - a responsabilidade da aprovação da proposta.

Ontem, depois de os principais ministros de Temer saírem em defesa da continuidade do empenho do governo no avanço da proposta, o presidente divulgou um vídeo nas redes sociais em que afirma ter cumprido seu dever ao propor uma reforma ao Congresso que corta privilégios. "Quero transmitir minha ideia de que toda minha energia está voltada para concluir a Reforma da Previdência", afirmou.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Também participam do encontro no Palácio do Planalto nesta manhã o secretário de Previdência, Marcelo Caetano, o relator da proposta, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), e o deputado Carlos Marun (PMDB/MS), presidente da comissão especial da matéria e que é um dos principais interlocutores do governo no Congresso, apontado como integrante da "tropa de choque" de Temer.

Marun tem pelo menos mais uma agenda com o presidente hoje, às 15 horas, quando Temer receberá junto com o deputado de Mato Grosso um grupo de prefeitos de seu Estado.

Agenda. Ao longo do dia, Temer continuará com a agenda aberta para escutar demandas e procurar agendas positivas. Às 15h30, Temer recebe o deputado Baleia Rossi (PMDB-SP), líder do PMDB na Câmara do Deputados, e Henrique Prata, diretor-geral do Hospital do Câncer de Barretos. Às 16h30, recebe o governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, com parlamentares da bancada do Estado, que devem pressionar o governo por mais medidas de auxílio econômico para o Estado, que vive uma grave crise fiscal.

No restante da agenda, que costuma sofrer alterações no decorrer do dia, há apenas mais um compromisso: às 17h30, quando Temer recebe o governador de Sergipe, Jackson Barreto.