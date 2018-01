Temor da guerra derruba mercados; dólar dispara A próxima semana é carregada de significados econômicos e políticos, diz o site CNNMoney, tentando explicar as fortes vendas de ações em Wall Street. Por volta das 15 horas, o Dow Jones recuava 2,40% e a Nasdaq despencava 2,84%. Na segunda-feira, o inspetor da ONU, Hans Blix, entrega o relatório sobre inspeção de armas no Iraque. Na terça, o presidente George Bush faz o discurso anual de Estado da União. Investidores prevêem a iminência da guerra. Os ativos brasileiros são fortemente contaminados por este pessimismo. O C-bond cai 2,47%, para 66,75 centavos de dólar. O Risco Brasil sobe 38 pontos base para 1.424 pontos. A Bovespa despenca 3,24%. O dólar comercial disparou e fechou em alta de 2,69%, cotado a R$ 3,625. O contrato de DI futuro para julho projeta taxa de 26,92%, ante 26,08% de ontem. O Banco Central teria vendido dólares no mercado à vista, mas a atuação pouco efeito teve.