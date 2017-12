Temor da inflação fez Copom manter juros, explica a ata A preocupação de que a alta da inflação verificada no início deste ano não seja apenas um movimento temporário foi a principal justificativa do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central para a sua decisão ? inesperada, e que causou muitos protestos entre empresários e economistas ? de manter em 16,5% a meta da taxa Selic. Os diretores do BC afirmam o seguinte, na ata da primeira reunião do Copom de 2004, na semana passada, que está sendo divulgada nesta manhã: "O Copom entendeu que o aumento recente da inflação e das projeções pode não representar somente um fenômeno temporário, como ocorreu em setembro de 2003, mas uma eventual acomodação da inflação em patamares mais elevados". Mesmo que seja comprovado que o aumento recente da inflação é um movimento temporário, ainda assim os diretores do BC consideraram importante a cautela adotada. "Mesmo que o que esteja ocorrendo atualmente seja somente um episódio temporário, o aumento da inflação projetada já recomendaria cautela adicional na condução da política monetária", justificam os diretores. Possibilidade concreta de volta da inflação O Comitê lembra ainda que não se pode estabelecer "com precisão" qual o impacto sobre a atividade econômica da redução em 10 pontos porcentuais da Selic em 2003. "Tendo em vista que existe uma possibilidade concreta de que a inflação volte a se desviar da trajetória de metas, a política monetária deve agir de forma preventiva e particularmente cautelosa para impedir que os reajustes de preços se propaguem pela economia, no contexto atual de recuperação da atividade", afirmam os diretores do BC na ata. Para o Copom, a maior cautela na condução da política monetária, neste momento, "não acarretaria riscos significativos" para o processo de recuperação econômica em curso. "Em sua deliberação, portanto, o Copom pesou o risco de prosseguir com a flexibilização da política monetária e, caso a inflação venha a se desviar da trajetória das metas, ter de mudar a política no médio prazo, com fortes movimentos na taxa de juros e impactos significativos sobre a atividade, contra um risco, considerado bastante baixo, de causar danos palpáveis ao processo de recuperação da economia mediante a decisão de interromper a flexibilização da política monetária", justificam os diretores. Na avaliação desse balanço de riscos, o Copom entendeu "majoritariamente" que seria mais adequado interromper de forma "temporária" o processo de flexibilização da política monetária. "Somente dessa forma será possível preservar os ganhos obtidos ao longo do último ano no combate a inflação, impedindo que os reajustes de preços que estejam ocorrendo nos setores mais beneficiados pelo processo de retomada da atividade econômica contaminem os demais preços da economia", dizem. Decisão não foi unânime Como foi informado no dia da reunião, a decisão do Copom não foi unânime. Um dos diretores do BC votou pelo corte de 0,25 ponto porcentual da taxa básica de juros. "Um membro do Copom considerou que uma redução de 0,25 p.p. na meta para a taxa Selic seria a decisão adequada nas atuais circunstâncias, tendo em vista o padrão da retomada da atividade econômica, a estabilidade das expectativas de inflação para 2004 e 2004, o comportamento favorável da taxa de câmbio e as projeções de inflação do Banco Central segundo os cenários de referência do mercado", explica a ata. "Já os demais membros do Copom julgaram ser mais adequado não alterar a taxa básica de juros nesta reunião, preferindo prosseguir com a flexibilização da política apenas quando houver sinais mais consistentes de que o risco de a inflação se desviar da trajetória das metas é suficientemente baixo", justifica o Comitê. Fatores circunstanciais devem pressionar inflação O Comitê de Política Monetária acredita que mesmo fatores "circunstanciais" devem pressionar a inflação por um período maior, diferentemente do verificado em setembro do ano passado. "É importante ressaltar que, mesmo que a inflação retorne à trajetória das metas no médio prazo, se os reajustes provocados por fatores circunstanciais forem maiores e mais duradouros do que originalmente antecipado, a margem de manobra para o cumprimento da meta sofrerá uma redução logo nos primeiros meses do ano", explicam os diretores do BC na ata divulgada hoje. O Comitê chama atenção para os impactos previstos para a inflação de janeiro e fevereiro do aumento de preços em educação, alimentos "in natura" e de energia elétrica, todos acima do esperado. Outra preocupação do Copom é o cenário em que esses reajustes estão acontecendo. "Diferentemente do ocorrido em setembro, as pressões por reajustes de preços observados em dezembro e esperados para os primeiros meses de 2004, a despeito de seu caráter parcialmente sazonal e não recorrente, atingirão a economia em um estágio bastante mais avançado do processo de relaxamento da política monetária e de recuperação das condições de demanda, e portanto, mais propício a que movimentos de reacomodação de preços relativos tenham como repercussão aumentos do nível geral de preços", avaliam os diretores do BC. Pelo cenário de referência utilizado pelo BC, a manutenção da Selic em 16,5%, com o câmbio a R$ 2,84, a inflação em 2004 e 2005 ficaria abaixo das metas estabelecidas para esses dois anos, ou seja, 5,5% e 4,5%, respectivamente. Entretanto, utilizando o cenário do mercado, que incorpora ao modelo a depreciação cambial e a queda da taxa Selic esperadas na véspera da reunião do Comitê, as projeções de inflação do BC se situam "ligeiramente acima" da meta de 2004 e "acima" da meta para 2005.