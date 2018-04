Temor de demanda fraca derruba metais Os metais básicos caíram ontem no mercado futuro de Londres, pressionados pelo temor de deterioração da demanda mundial numa sessão de poucos negócios devido ao feriado nos EUA. O chumbo fechou em baixa de 7,3%, menor nível desde julho de 2006, em reação a notícia de que a China pode diminuir as tarifas de exportação do metal. O cobre recuou 1,6%.