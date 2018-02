Temor de recessão nos EUA derruba mercados asiáticos novamente As bolsas asiáticas ampliaram suas perdas nesta segunda-feira, com Tóquio cedendo quase 4 por cento depois que um pacote de estímulo econômico proposto pelos Estados Unidos, na semana passada, não conseguiu dar ânimo suficiente ao mercado e conter os receios sobre uma possível recessão no país. A bolsa de Tóquio fechou em queda de 3,9 por cento. O índice perdeu 25 por cento de seu valor desde julho de 2007, quando surgiu pela primeira vez o temor de que a crise do crédito de alto risco nos EUA poderia afetar os mercados globais. Em Hong Kong, o Banco da China perdeu 4,7 por cento depois que um jornal reportou que o banco deve anunciar grandes baixas contábeis por seus investimentos em securities de hipotecas de risco nos Estados Unidos no quarto trimestre. O mercado de Hong Kong fechou em baixa de 5,49. Na Austrália, o índice S&P/ASX 200 caiu 2,9 por cento, seu pior patamar desde janeiro de 2007, em uma sequência de 11 pregões seguidos de queda. O termômetro MSCI, da região Ásia-Pacífico menos o Japão, baixou 3 por cento.