Temor econômico persiste e petróleo em NY fecha em queda O preço do petróleo nos Estados Unidos fechou em baixa nesta sexta-feira pela sexta entre as últimas sete sessões devido a rumores sobre a demanda em meio a perspectivas econômicas preocupantes, reforçando o risco de uma recessão. Na Nymex, os contratos para fevereiro caíram 1,02 dólar, a 92,69 dólares por barril, operando entre 92,31 e 94,65 dólares por barril. Os preços recuaram 5,01 dólares em relação à semana passada. Em Londres, o contrato fevereiro do Brent perdeu 1,15 dólar, a 91,07 dólares por barril. Dados do meio de semana mostraram estoques domésticos de petróleo menores nos EUA, mas foram contrabalançados pela alta dos estoques de derivados e os preços não voltaram a subir. Notícias de que militantes em luta pela autonomia da região petrolífera do sul da Nigéria tinham explodido uma bomba em um petroleiro nesta sexta-feira fizeram com que os preços subissem no pregão eletrônico, mas os temores de recessão mais tarde anularam os ganhos. "A situação da oferta para o petróleo continua muito apertada, mas olhar para a palavra com R (recessão) parece ter gerado mais medo na psique dos participantes do mercado", escreveu em um relatório o vice-presidente da MF Global, Mike Fitzpatrick. O chairman do Federal Reserve, Ben Bernanke, disse na quinta-feira que as perspectivas econômicas para os EUA tinham piorado e que o banco central estava pronto para agir e dar sustentação ao crescimento. Uma série de alertas sobre uma possível desaceleração econômica precederam os comentários de Bernanke. (Reportagem de Gene Ramos)