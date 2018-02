Temor sobre economia faz euro e iene subirem O euro subiu a US$ 1,4728 em Nova York, nível mais alto em três semanas, enquanto o iene avançou para 109,47 por dólar, nível mais alto em cinco semanas, depois de um indicador fraco da atividade industrial nos EUA em dezembro apontar para a possibilidade de uma recessão. A nova alta dos preços do petróleo também contribuiu para a baixa do dólar.