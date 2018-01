Temos bons resultados em energias renováveis para compartir, diz Levy em Londres

O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, defendeu nesta quarta-feira, 28, investimentos em energias renováveis na abertura do evento "Amazon Day" realizado na Embaixada do Brasil em Londres. Ao proferir discurso, o ministro destacou as potencialidades do tema no País e não comentou a situação fiscal do Brasil.

"Temos bons resultados em energias renováveis para compartilhar", disse Levy durante o início do discurso em evento sobre a floresta amazônica na capital britânica. O ministro ressaltou as iniciativas para mudanças na legislação nacional e a ampliação para cobertura de monitoramento de satélites, além da colaboração do setor privado, como dos bancos, nesse tema.

Levy observou que o Brasil é competitivo em energias renováveis e consegue preços tão bons ou até melhores que economias líderes no tema, como a Alemanha e Estados Unidos. Ele citou ainda que a oferta de energia verde cresceu cerca de 50% nos últimos anos no País.

Entre os vários segmentos das energias renováveis, Levy chamou atenção para a potencialidade da energia eólica e solar. "Nessas energias renováveis, há grande oportunidade para indústria local. Realmente acreditamos que a solução do risco de mudança climática pode criar novas oportunidades", disse. O ministro brasileiro exaltou ainda a iniciativa de reflorestamento no País. "Isso vai estabilizar a oferta de água e outras condições ambientais", comentou. Levy deixou o evento sem falar com a imprensa.