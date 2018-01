´Temos que ter ansiedade de crescer mais´, diz Meirelles O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, ao fazer um breve discurso na abertura do Fórum Brasil 2007, em Lisboa, disse que as crises da economia brasileira são coisas do passado e ressaltou o atual debate sobre o crescimento no País. "É um momento interessante para discutir o Brasil, que passa uma fase importante, após deixar seu período de crises periódicas para trás", afirmou o presidente. "Essas crises são parte da história, do passado." Ao lado do presidente da Fiesp, Paulo Skaf, Meirelles acrescentou que a prioridade agora é encontrar formas para que o País cresça mais. "Temos mesmo que ter ansiedade de crescer mais", disse o presidente do BC. Meirelles vai interromper, por cerca uma hora, sua participação no evento para se reunir com o ministro da Economia de Portugal, Manuel Pinho. Após esse encontro, ele retornará ao Fórum Brasil 2007 para fazer uma palestra durante o almoço.