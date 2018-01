"Foi um ano muito difícil. Antes, fechávamos entre 6 e 10 novos contratos por ano. Agora sofremos para conseguir esses dois", diz o presidente da empresa, José Eduardo da Costa Freitas. Segundo ele, muitas construtoras não estão conseguindo fechar nenhum novo projeto, saindo do setor ou fechando as portas. "O mais complicado é que vamos perder uma mão de obra especializada e quando houver a retomada vamos ter de recomeçar do zero e formar novos profissionais."

Outra que foi salva em novembro foi a Telar Engenharia, que conseguiu um novo contrato com o Metrô de São Paulo para fazer acabamentos nas estações. Mas, segundo o presidente da companhia, Marco Botter, esse serviço só terá retorno nas contas da empresa no segundo semestre de 2016. "Nosso faturamento deve cair em torno de 50% e teremos enorme prejuízo este ano. Temos vivido de espasmos de investimentos."