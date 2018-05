Tempo de mudança

Na sexta-feira, a Microsoft perdeu, num único dia, 11,4% do valor de mercado, que caiu para US$ 261,5 bilhões, em reação aos números trimestrais mais recentes. A empresa de software foi, por muitos anos, a mais valiosa do mundo, e chegou a ter capitalização de US$ 600 bilhões em 1999. Ante o domínio do Windows no mercado de PCs, a Microsoft foi alvo de um processo antitruste do Departamento de Justiça americano no fim da década de 1990.

O sistema operacional da Microsoft continua a ser dominante nos microcomputadores, mas isso já não tem a mesma importância. Segundo o blog Asymco, para cada PC com Windows colocado no mercado atualmente, são vendidos 2,6 dispositivos com o sistema operacional iOS (da Apple) ou Android (do Google), as plataformas dominantes em smartphones e tablets.

A consultoria IDC divulgou recentemente que, no segundo trimestre deste ano, as vendas de PCs caíram 10,9%. Na divulgação de resultados, a Microsoft estimou que as vendas de microcomputadores diminuíram mais de 20% no mercado doméstico. E, no trimestre passado, a empresa teve uma baixa contábil de US$ 900 milhões em seu resultado, por causa do estoque encalhado de seu tablet Surface RT.

Num ambiente como esse, era de se esperar que uma empresa como o Google emergisse como vencedora, já que seu sistema Android tem participação de mercado maior que a do Windows. Mas os números da empresa de busca também ficaram abaixo da expectativa dos analistas.

A reação não foi nem próxima do que aconteceu com a Microsoft (os papéis do Google caíram 1,55% na sexta). Os motivos do desapontamento, no entanto, também estão relacionados à transição para a computação móvel. A publicidade é a principal fonte de receita do Google, e o custo médio do clique (quanto o anunciante paga ao Google quando alguém clica no anúncio) caiu 6% no trimestre passado, acumulando sete trimestres seguidos de queda. Entre os principais motivos está o avanço do anúncio móvel, que custa menos do que aquele que aparece na tela do PC.

O Android é um software de código aberto. Diferentemente do Windows, os fabricantes podem instalar o Android em seus produtos sem pagar nada ao Google. A importância do sistema operacional para o Google é que ele é integrado a outros produtos da empresa, como a busca, o Gmail e o YouTube, que exibem anúncios e geram receita.