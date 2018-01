Temporada traz lucros e cria empregos nas praias paulistas Atraídos pelos 4 milhões de turistas que passam as férias no Litoral Norte durante o verão, empresários da capital e do interior de São Paulo resolveram investir em grandes negócios nesta temporada. Fixos ou sazonais, as cifras ultrapassam R$ 20 milhões em novos hotéis, pousadas, restaurantes, shoppings, boates e até quiosques. Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela somaram neste verão mais de 100 novos empreendimentos. Dos recentes negócios, pelo menos 20 foram para incrementar a hotelaria e gastronomia em Ubatuba, município com 75 praias. "A maioria investiu em hotéis e restaurantes", garante o coordenador do sindicato dos hotéis e pousadas do município, José Carlos de Souza. Em comparação com os anos anteriores, o coordenador diz que este verão é um dos mais concorridos para os empresários. "Quem não construiu, reformou. É interessante a quantidade de pessoas que apostou no turismo." A justificativa: nos três meses da alta temporada Ubatuba é procurada por metade dos turistas que vão ao Litoral Norte. A longo prazo O construtor Eduardo Nunes é um dos investidores que escolheu o mercado hoteleiro. Residente em Guarulhos, na Grande São Paulo, ele pesquisou todo litoral paulista e se decidiu por Ubatuba pela facilidade do acesso. Investiu cerca de R$ 2,5 milhões. Apostou em um hotel para a classe média com 120 quartos e capacidade para 500 pessoas. Construiu uma grande área de lazer, com trilhas numa mata nativa, toboáguas, piscinas e até lago para pesca. Não poupou em serviços - como recreação para as crianças e garçons para os hóspedes na praia - e espera o retorno do investimento em três anos. "Depois da alta temporada estamos apostando em excursões de escolas e grupos fechados para manter o movimento." O hotel trouxe 47 empregos diretos. Semelhante ao construtor, o professor de inglês Alexandre Álvares Gomes, de 28 anos, gerencia uma nova pousada no Bairro Itaguá, em Ubatuba, construída por sua família. "Aqui o turismo é um negócio para a vida toda", afirma. Inaugurada em dezembro, a pousada tem 18 quartos, piscinas e um diferencial: acomodações para deficientes físicos e idosos. A família investiu R$ 450 mil e está otimista, principalmente com os turistas estrangeiros. "Em um mês recebemos ingleses, finlandeses e alemães. Todos conheceram a pousada via internet." Segundo o Sindicato dos Hotéis de Ubatuba, o porcentual de turistas que se hospeda na rede hoteleira ainda é pequeno, em torno de 5% a 10%. "A maioria fica em casas ou apartamentos de veraneio." Pensando em um público ainda maior, o empresário Paulo Batista, também da capital, foi mais longe. Em vez de hotel, resolveu construir um shopping. Batista e outros três sócios inauguraram o Shopping Vila Mares, na Praia do Arrastão, em São Sebastião. O empreendimento possibilitou que a cidade ganhasse duas salas de cinema, além de academia, cabeleireiro e 36 lojas numa área de 3.200 metros quadrados, que tem recebido, por dia, 4 mil pessoas. "Para nós, o retorno está superando as expectativas." A obra trouxe 150 empregos diretos e outros 400 indiretos. Criar novos atrativos para o turista é parte da rotina desses empreendedores, que não medem esforços para conquistar também os caiçaras. "Estamos de olho também no público que mora no Litoral", confessa o proprietário de uma rede de restaurantes Efraim de Jesus. Apostando na comida oriental há seis anos em Ubatuba, ele inaugurou em dezembro outra casa em Caraguatatuba. "O público surpreende", diz o proprietário do Nakajima. De chope em chope, as apostas chegam também aos quiosques. O comerciante Gildo Pinheiro gastou R$ 30 mil para construir um quiosque diferente, de 82 metros quadrados. "É um momento de trabalho, de gerar empregos. Vale a pena." Mas os investimentos não se restringem a hotéis, restaurantes ou lojas. Com R$ 50 mil, o velejador José Roberto de Jesus, de 39 anos, comprou 11 barcos e iniciou uma escola de vela em Ilhabela, na Praia do Perequê. Os cursos são para crianças e adultos, e variam de R$ 260 a R$ 460. A curto prazo Se os negócios a longo prazo estão a todo vapor, os temporários surpreendem ainda mais. Em Caraguatatuba, o empresário Aguinaldo Carlos Gomes e a empresa GBM Promoções, de Uberlândia (MG), apostaram R$ 1 milhão para um retorno em 40 dias. Eles promovem até o fim de fevereiro o Caraguá Music, que neste ano traz para a temporada 13 shows populares, como Zezé di Camargo e Luciano e o grupo Rouge. "É arriscado, mas vale a pena." Para o evento, que conta com uma boate itinerante, são esperadas 150 mil pessoas. Mas quem não investiria em um público em que 80% ganham salários entre R$ 10 mil e R$ 12 mil? Maresias, um bairro de luxo de São Sebastião, tem este perfil. Entre os diversos investimentos está o Pátio do Sol Shopping, construído pela Playworks, empresa do Grupo Playcorp. Segundo a gerente de negócios, Gabriela Elimelek, a obra agrega R$ 2,5 milhões e deve movimentar, até o fim da alta temporada, cerca de R$ 6 milhões. O shopping é sazonal, e deve transformar-se em centro de eventos depois do verão. Em busca do seleto público, empresas como a Harley-Davidson inovaram. A tradicional marca está vendendo roupas com sua grife. Já a Helmann´s apostou em um restaurante com refeições leves para divulgar seus produtos. De frente para o mar, o Pátio do Sol tem 50 lojas, três restaurantes, oito fast-foods e uma programação cultural gratuita com alguns nomes da MPB. Segundo pesquisa da prefeitura de São Sebastião, o verão atrai, apenas para Maresias, cerca de 1,7 milhão de turistas todos os anos. Se os novos empreendimentos dão diferentes opções de lazer e conforto para os turistas, trazem novos empregos para o Litoral Norte. Porém, sobram empregos, sobram empresas, mas falta gente. Em dezembro, o Posto de Atendimento ao Trabalhador de Caraguatatuba bateu recorde de recolocação profissional, sendo a agência que mais empregou no Estado de São Paulo: 406 pessoas em um mês. "E só não foi mais por falta de qualificação", explica a diretora do PAT, Ana Cristina Reis de Souza. Com a oferta maior que a procura, a prefeitura de Caraguatatuba vai oferecer durante este ano novos cursos para a formação de garçons, cozinheiros, pizzaiolos, copeiras e outros profissionais para o turismo.