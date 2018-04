Tendência da inflação é de queda, diz FGV A inflação de julho, medida pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), ficou em 2,05%, resultado 0,31 ponto porcentual superior ao de junho. Mas o núcleo da inflação, que expurga as maiores altas e as maiores quedas de preços, para verificar se os aumentos são ou não generalizados, está em trajetória decrescente desde março. É uma queda lenta, que fez o índice acumulado em 12 meses passar de 7,49% em fevereiro para 6,62% em julho. "Isso indica que a tendência da inflação é de queda", disse o coordenador de Análise Econômica do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Salomão Quadros. Apesar de os preços ao consumidor terem praticamente dobrado a variação, passando de 0,55% em junho para 1,03% em julho, o núcleo, que é calculado exatamente com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), ficou estável entre um mês e outro (0,40% em junho e 0,41%), demonstrando que os aumentos foram concentrados em tarifas e preços fixados por contrato. Juntos, os reajustes das tarifas de telefone, da eletricidade residencial e os preços dos planos e seguros de saúde foram responsáveis por mais de 60% da variação constatada no IPC. Se for somada a estes a quarta maior influência no aumento do índice, o preço da gasolina, o porcentual de participação sobe para 70%. "Isto confirma que a inflação ao consumidor foi bastante localizada nos preços administrados, já que a gasolina não é tão regulada como eletricidade e telefonia, mas também não é tão livre quanto o chuchu", comentou Quadros. O comportamento do IPC demonstra, também, que já está começando a haver repasse da alta dos preços do atacado para o varejo no item alimentação, que havia registrado em junho alta ligeira de 0,05%, depois de uma deflação de 0,28% em maio e, em julho, pulou para um aumento de 0,75% nos preços. Alimentação e habitação (neste caso, com forte influência dos reajustes de telefonia e eletricidade) foram os principais responsáveis pela grande variação do IPC em julho. "Mesmo assim, não é correto dizer, como processo econômico, que o repasse do atacado para o varejo está sendo amplo", analisou Quadros.