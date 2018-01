Tendência de inflação em novembro é recorde, diz Ipea A tendência da inflação calculada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou novo salto em novembro, passando, em termos de taxas mensais anualizadas, de 9,8% ao ano para 12,6% ao ano. O Ipea destacou que a magnitude dessa variação, de quase três pontos percentuais, é a maior da série. "A alta expressiva da tendência indica que a aceleração dos reajustes de preços vem se generalizando e se revelando mais sustentada que em meses anteriores", diz a nota. O instituto observa, porém, que enquanto o IPCA de novembro foi de 3%, a tendência pela taxa mensal foi de 1%. O fato de a tendência ter crescido menos que o próprio IPCA no mês passado "ainda sinaliza alguma concentração dos reajustes em torno de produtos específicos, em particular alimentos e combustíveis em novembro", afirma a nota do Ipea à imprensa. Segundo o Instituto, a inflação deve desacelerar nos próximos meses relativamente à taxa de novembro, mas ainda permanecendo em patamar alto, bem acima do que seria compatível com o limite superior de 6,5% da meta de inflação de 2003. "É fundamental reverter expectativas inflacionárias através de um aperto da política monetária para impedir que movimentos defensivos se cristalizem em uma taxa mais elevada", diz a nota.