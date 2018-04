Tendência de queda espalha-se pelos mercados asiático Atividades ligadas ao mercado futuro dominaram o pregão de hoje em Seul, fazendo com que o índice Kospi encerrasse o dia em queda de 1,60%. Taiwan também fechou o dia em baixa (-0,82%), estimulada pelo resultado negativo das principais bolsas dos EUA (Dow Jones: - 1,21%; Nasdaq: -0,56%). Alguns investidores mantiveram-se cautelosos também porque o segundo trimestre é, tradicionalmente, um período de poucos negócios para a indústria eletrônica da ilha. Em Tóquio, o Nikkei 225 teve retração de 0,70% com a realização de lucros de alguns especuladores. Nas Filipinas, os boatos de que a John Gokongwei pode adquirir o controle da First Pacific movimentou o mercado, que encerrou o pregão em -0,13%. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,30%; Indonésia: +0,40%; Malásia: -0,46%; Tailândia: +1,85% e Cingapura: -1,26%.