Tendência é manter bandeira verde na conta de luz de fevereiro, diz Aneel

BRASÍLIA - O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Romeu Rufino, disse que a tendência aponta para a manutenção da bandeira verde nas contas de luz no mês de fevereiro. O anúncio oficial será feito na próxima sexta-feira, 26. A bandeira verde, que não adiciona taxa extra nas contas de luz, entrou em vigor neste mês, após uma sequência de vários meses com cobrança adicional nas faturas.

"A expectativa é seguir com a mesma tendência que está agora, mas isso dependente do volume de chuvas nas regiões que importam, ou seja, nos reservatórios", afirmou Rufino. "A expectativa é seguir com a mesma tendência, pelo menos até agora não há nada que aponte no sentido contrário."

O sistema de bandeiras tarifárias leva em consideração o nível dos reservatórios das hidrelétricas e o preço da energia no mercado à vista (PLD). Essa metodologia está em audiência pública e pode ser alterada no início deste ano.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O modelo reflete os custos variáveis da geração de energia. Antes, esse custo era repassado às tarifas uma vez por ano, no reajuste anual de cada empresa, e tinha a incidência da taxa básica de juros, a Selic. Agora, esse custo é cobrado mensalmente e permite ao consumidor adaptar seu consumo e evitar sustos na conta de luz.

No novo sistema, a bandeira verde continua sem taxa extra. Na bandeira amarela, a taxa extra é de R$ 1,00 a cada 100 kWh. No primeiro patamar da bandeira vermelha, o adicional é de R$ 3,00 a cada 100 kWh. E no segundo patamar da bandeira vermelha, a cobrança é de R$ 5,00 a cada 100 kWh.