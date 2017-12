Tendências ataca uso do FGTS para Petrobras O consultor Nathan Blanche, da consultoria Tendências, considera um erro o governo permitir que o trabalhador use até 50% do saldo do FGTS para a compra de ações da Petrobras. Blanche admite que, no longo prazo, as ações tendem a se valorizar, mas lembra que os riscos de perda em momentos de muita oscilação são consideráveis. Assim, o investimento em bolsa não seria recomendável para os recursos do FGTS, cujo perfil é conservador. O fundo de garantia funciona como uma poupança compulsória, sendo usado pelo trabalhador para adquirir a casa própria e até mesmo como auxílio-desemprego informal. Além disto, o trabalhador não tem liberdade de movimentação do saldo, o que reduz sua margem de manobra no caso de alteração nos rumos do mercado. Uma queda forte das bolsas, de acordo com o consultor, poderia levar a um desgaste da imagem do mercado e do próprio governo junto ao cotista do FGTS, dificultando futuras operações de pulverização de capital. Neste sentido, o consultor da Tendência defende que seria mais prudente o governo limitar o uso do FGTS para ações a 10% ou 20% do saldo. Outra opção seria aumentar o número de empresas com ações para troca, diluindo o risco que está hoje sendo concentrado em Petrobras. Confira no link abaixo informações sobre investimento em ações da Petrobras na Cartilha - Leilão Petrobras.