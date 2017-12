Tendências Consultoria Integrada vence Ranking AE Projeções A Tendências Consultoria Integrada é a vencedora do primeiro Ranking AE Projeções Top 10 Básico referente ao segundo trimestre de 2006. O levantamento realizado pela Agência Estado, com metodologia própria, contou com a participação de 59 instituições, das quais 56 tiveram suas estimativas validadas. O que levou a consultoria a atingir a primeira posição foi a maior proximidade entre as previsões de sua equipe de economistas para juros, câmbio, Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) acumulados no período e os resultados efetivos. De abril a junho, o IPCA acumulou uma taxa de 0,10% e o IGP-M, de 0,70%. Ao final do trimestre, a taxa básica de juros, a Selic, estava em 15,25% ao ano e o dólar, cotado a R$ 2,1643. Em segundo lugar está o Bradesco, seguido pela Ativa S/A Corretora e o Itaú BBA. A quinta posição é ocupada pelo Banco Itaú e, na seqüência, os bancos Votorantim e Santander Banespa. Empatados na oitava colocação aparecem BNP Paribas Brasil e Opportunity Asset Management e o Banco Schahin encontra-se na décima posição. Ranking O Ranking AE Projeções conta com as expectativas das instituições a cada trimestre para os seis trimestres subseqüentes e para o ano fechado. Estão aptos a participar do levantamento bancos, corretoras, consultorias, assets, instituições de ensino e outros que façam, periodicamente, projeções de indicadores econômicos. Além do Top 10 Básico, o Ranking AE Projeções contempla também o Top 10 Geral, com as previsões para o Produto Interno Bruto (PIB), relação dívida/PIB e balança comercial, além de câmbio, Selic, IPCA e IGP-M.