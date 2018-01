Tenha cabeça fria na compra de ação É consenso entre os analistas que muitas ações de empresas brasileiras estão baratas. Então, quem está na bolsa, não deve sair agora, para não ser prejudicado pela venda num momento de baixa. Mas esta recomendação vale somente para quem tem horizonte de longo prazo, e pode esperar uma revalorização das ações. No curto e médio prazos, novas oscilações fortes podem causar perdas maiores. Então, o investidor que já está perdendo dinheiro na bolsa precisa ter sangue frio para perder ainda mais, se for necessário, para recuperar o dinheiro perdido nas últimas quedas. Por outro lado, quem não está na bolsa deve ter toda a cautela se decidir comprar ações, porque as oscilações mais fortes vão continuar. Ou seja: existem ações baratas, e o melhor é comprar agora. Mas também existem ações que podem ficar ainda mais baratas. Escolher bem é o segredo para ganhar dinheiro com ações, o que somente pode ser feito com ajuda de profissionais, para reduzir os riscos. E lembre-se que mesmo escolhendo ações com grande potencial, uma turbulência maior do mercado de capitais pode derrubar o preço das melhores empresas. Quando há uma saída mais forte de capital do país, por exemplo, as ações mais negociadas (de maior liquidez) acabam sendo prejudicadas pelas vendas, mesmo se o resultado esperado da empresa for excelente. Em momentos de turbulência, os investidores vendem ações sem pensar em quanto elas valem de fato, olhando seus fundamentos de longo prazo. Ingrediente básico é manter frieza Então, vale sempre reforçar, a compra de ações deve ser feita com horizonte de longo prazo, de forma que se espere a valorização desejada. Não dá para comprar ações, especialmente num momento como o atual, de grande turbulência, se o investidor pode precisar vender estes papéis no curto prazo. Ou se não tem sangue frio para amargar perdas sem sair vendendo com pressa quando os preços estiverem muito baixos. Investir em ações exige postura firme e fria. Se você é do tipo que se assusta com perdas de patrimônio, não coloque dinheiro em ações ou fundos de ações. Se quiser arriscar um pouco, coloque no máximo 10% de seu patrimônio disponível para o longo prazo em fundos de ações, que tenham administradores competentes. Veja o ranking da Anbid, pelo índice de Sharpe, e avalie quais as carteiras estão conseguindo um bom desempenho (link abaixo), considerando sua rentabilidade e risco. E aproveite para olhar também o Rating Ibmec para fundos de ações, que analisa o desempenho de uma parte importante da indústria de fundos.