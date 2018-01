Tensão com expectativa pelo pacote argentino O mercado de câmbio apresentou forte oscilação e baixo volume de negócios durante toda a manhã. Há pouco, o dólar estava cotado a R$ 2,1300 na ponta de venda dos negócios - alta de 1,53% em relação aos últimos negócios de ontem. A expectativa dos investidores em relação ao pacote argentino, que deve ser divulgado após o encerramento dos negócios, cria forte tensão no mercado. O mercado de juros também vem registrando alta. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 18,300% ao ano, frente a 17,500% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) está em alta de 0,87% Nos Estados Unidos, o Índice de Inflação (PPI) ficou dentro do esperado - alta de 0,1%. Mesmo assim, as bolsas de Nova York operam em baixa. O Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - está em queda de 0,87%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - registra baixa de 1,92%.