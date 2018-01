Tensão externa afeta mercado e dólar começa o dia em alta A iminente guerra dos Estados Unidos e seus aliados contra o Iraque é uma das notícias que pesam hoje negativamente sobre o mercado de câmbio. A proximidade de uma guerra ficou ainda maior com a descoberta de ogivas para armas químicas no país, elevando os preços do petróleo a níveis recordes desde ontem. Isso deixa o mercado tenso no exterior e no Brasil nesta manhã. O dólar abriu em alta de 0,76%, cotado a R$ 3,335. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar