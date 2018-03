Tensão pode antecipar saída de Augustin

A posição de Augustin começou a ficar enfraquecida no início do ano, nos debates sobre a redução da meta de superávit primário para 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB). A Secretaria de Política Econômica (SPE), comandada por Nelson Barbosa, se irritou com a resistência do Tesouro à medida. Com forte influência no Palácio do Planalto e próximo do ministro Mantega, Barbosa ganhou a batalha e agora faz frequentemente contraponto às posições apresentadas por Augustin ao ministro.

A disputa mais recente é sobre a possibilidade de redução da meta de superávit primário (economia do governo para o pagamento dos juros da dívida pública) este ano, que pode ficar em 1,56% do PIB - Augustin quer cumprir a todo custo a meta central de 2,5%. Na equipe econômica, há quem não veja problema no uso dos abatimentos previstos, questionando por isso a ginástica que está sendo feita pelo Tesouro para encontrar receitas e engordar o superávit primário.

Nesse caso, Augustin conta com o respaldo de Mantega, que já se colocou pessoalmente como fiador do cumprimento da meta de 2,5%. O problema, segundo assessores do ministro, é que há grandes chances de o governo não ter dinheiro, mesmo com as manobras recentes, para fechar nos 2,5% de superávit. Se isso ocorrer, o Congresso pedirá explicações de Mantega e Augustin. A caça a receitas como depósitos judiciais e dividendos de estatais acima do normal não muda o impacto da política fiscal na economia e mina a credibilidade do resultado primário.

Outro problema apontado por assessores da Fazenda é que esse esforço para se alcançar o "número mágico" do superávit primário acaba levando a "trapalhadas" políticas, como o represamento das restituições do Imposto de Renda Pessoa Física. Na semana passada, Mantega teve de recuar da decisão e anunciar um superlote de devoluções de IR para dezembro, o que obriga o Tesouro a rever a administração do caixa do governo. A fatura foi para a conta de Augustin e enfraqueceu mais sua posição no ministério. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.