Tensão política não afeta mercado: bolsa sobe e dólar cai Num dia de tensão política por causa da crise do governo, o mercado financeiro teve queda na cotação do dólar e alta na Bolsa de Valores de Valores de São Paulo. O valor da moeda norte-americana caiu 0,57% e terminou o dia cotado a cotado em R$ 2,435. O índice Ibovespa teve alta de 3,38%, com 25.744 pontos. O movimento financeiro foi vigoroso e ficou em R$ 2,164 bilhões. As maiores altas do índice foram Klabin PN (+12,37%), Cesp PN (+8,78%) e Tele Leste Celular PN (+7,97%). As maiores baixas foram Aracruz PNB (-0,70%), Itaúsa PN (-0,20%) e Tractebel ON (-0,09%). A principal avaliação do mercado sobre o depoimento do presidente do PTB, deputado Roberto Jefferson, à Comissão de Ética da Câmara é que ele não trouxe novidades em relação a declarações anteriores. Além disso, o mercado recebeu com alívio o fato de Jefferson ter isentado o presidente Lula de qualquer envolvimento em suas acusações.