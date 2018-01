Tensão sobre juros continua A principal tensão no mercado financeiro ainda é a taxa de juros. Diante da expectativa de alta mais forte das taxas nos Estados Unidos, bancos e investidores brasileiros estão forçando uma alta das taxas de juros no mercado interno. Podemos usar como exemplo as linhas prefixadas do swap. As taxas destes papéis, que há um mês estavam na casa de 18,2% ao ano, chegaram ontem 22,2% ao ano. É uma alta considerável de 4 pontos percentuais em um mês para um quadro de inflação estável e controlada, da ordem de 6% para este ano. O risco de aumento de juros nos Estados Unidos faz o mercado ser mais cauteloso e pedir juros maiores. Mas a discussão não é só de taxa. Os bancos querem que o governo aceite reduzir os prazos dos títulos prefixados nos próximos leilões de títulos públicos. Ou que aceite trocar parte dos títulos prefixados que serão ofertados por papéis com juros pós-fixados ou indexados ao dólar. Em resumo, o mercado quer diminuir o risco de sua carteira de investimentos, ou com taxas maiores, ou com prazos de horizonte mais curto, ou com papéis que garantam correção pelo que vai acontecer no futuro (pós-fixados e cambiais), e não pelas expectativas do presente (prefixados). Mas o Banco Central não parece simpático a estas idéias, e planeja manter seu cronograma de vendas de títulos prefixados de longo prazo, deixando o risco na mão dos investidores. Dúvida é saber se governo vai pagar juro maior Nesta queda de braço, o efeito é o juro subir no mercado secundário de títulos - troca entre bancos e investidores. Resta saber o que vai acontecer no próximo leilão de títulos públicos, quando o governo vender papéis. Nas últimas vendas, o que vimos foi alta de juros. Agora o mercado financeiro se pergunta se o governo vai ou não confirmar o novo patamar de taxas pedido pelos investidores. É preciso lembrar que recentemente o mercado vinha confiando que a política do Banco Central era de redução gradual dos juros. Trocando em miúdos, esta confiança era demonstrada pela compra de títulos de longo prazo com juros prefixados mais baixos. Acontece que na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) o próprio governo admitiu que estaria mudando sua postura diante das instabilidades externas - leia-se expectativa de alta dos juros nos Estados Unidos -, contrariando discurso anterior de que os juros no Brasil seguiriam apenas a conjuntura interna no País. E os fundamentos da economia brasileira estão melhorando em várias aspectos, como melhor controle dos gastos públicos, inflação com sinais de queda e cumprindo acordos internacionais, e o país com menor dependência de capitais externos de curto prazo. Mas não basta estes indicadores estarem bem, porque eles ainda são frágeis. As contas públicas ainda não tiveram um ajuste sustentável de longo prazo. A inflação pode ser prejudicada por eventual alta mais forte do dólar. E o país está com um déficit em contas correntes - necessidade de financiamento de suas despesas no exterior - bastante considerável, em torno de US$ 23 bilhões num horizonte de 12 meses. Importante destacar uma certa indignação dos gestores de recursos. As instituições que confiaram no governo estão levando prejuízo para a casa com a alta dos juros. E vão ter que explicar para seus investidores - incluindo milhares de quotistas de fundos de investimento em renda fixa - porque as aplicações estão com variação negativa. A tensão, portanto, ainda não acabou. Mercado financeiro ontem Para ter mais informações sobre o fechamento do mercado financeiro ontem, acompanhe os links abaixo. O dólar ficou calmo e fechou com baixa de 0,10%, a R$ 1,8144 na média do comercial, segundo o Banco Central. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou com baixa de 0,91%.