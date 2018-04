Tensões entre Brasil e Venezuela marcam cúpula, diz <i>FT</i> As tensões entre a Venezuela e o Brasil sobre o etanol ameaçam dominar a cúpula regional energética desta semana, organizada pelo governo venezuelano, afirma reportagem publicada nesta terça-feira, 17, pelo diário britânico Financial Times. ?Hugo Chávez, o presidente venezuelano, condenou a ação americana para promover a produção de etanol, que Fidel Castro, de Cuba, chamou de ?genocida??, diz a reportagem. ?Porém a iniciativa dos Estados Unidos no mês passado resultou em um acordo entre Washington e o Brasil, os maiores produtores mundiais de etanol, para promover a produção regional do combustível?, observa o jornal. A reportagem comenta que Chávez, que no passado havia falado em favor do etanol, ?agora argumenta que quanto mais terra for usada para a produção de etanol - produzido a partir de cultivos como a cana-de-açúcar e o milho - menos haverá para plantar alimentos para combater a pobreza?. O jornal observa ainda que as políticas de confrontação de Chávez também levaram a atritos nesta semana com o Chile, após membros do Senado chileno criticarem a decisão do governo venezuelano de não renovar a licença para uma TV de oposição e o presidente venezuelano chamar os senadores chilenos de ?fascistas?. "Dilema" A reunião de cúpula na Venezuela também é tema de uma reportagem publicada nesta terça-feira pelo diário espanhol El País, que afirma que o encontro latino-americano está marcado pelo ?dilema? entre os biocombustíveis ou gás natural e mais petróleo. A reportagem observa que de um lado está o Brasil, como defensor do uso do etanol para substituir os combustíveis fósseis e, do outro, a Venezuela, o maior produtor de petróleo da região. Segundo o jornal, como contrapartida ao avanço do etanol, ?a Venezuela está submetendo à consideração de seus vizinhos um ambicioso projeto de industrialização e distribuição em escala continental das grandes reservas de gás natural que o país também possui?. Para o diário, ?a polêmica ameaça esfriar as relações entre o presidente venezuelano e seu colega brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, que neste ano manteve duas reuniões com George W. Bush sobre o etanol?. Diferenças de estilo O diário The Wall Street Journal, por sua vez, traz uma reportagem de seus correspondentes em São Paulo na qual comenta as diferenças de estilo entre os Estados Unidos e o Japão em relação ao etanol. ?No mês passado, o presidente Bush voou para esta cidade gigantesca no Brasil para assinar um acordo amplamente simbólico com o Brasil para promover a produção e o uso do etanol. Na mesma noite, um grupo de executivos japoneses saiu daqui para casa com as bases para uma grande compra de etanol nas mãos?, relata o jornal. Segundo a reportagem, essa diferença se explica principalmente por conta da produção doméstica de etanol nos Estados Unidos, que mantêm uma alta tarifa para a importação do combustível brasileiro. ?Esta é a principal razão pela qual as negociações dos Estados Unidos para uma parceria com o Brasil sobre o etanol ainda precisam gerar resultados concretos?, observa. O Japão, por outro lado, não tem um mercado interno para proteger e está se voltando para o Brasil, que produz o etanol mais barato do mundo, para garantir futuros suprimentos do combustível. Segundo o jornal, a companhia japonesa Mitsui & Co. está em negociações avançadas com a Petrobras para comprar três bilhões de litros de etanol nos próximos quatro anos, quase o equivalente a todo o etanol exportado pelo Brasil em 2006.