Tentativa da UE de barrar compra da Arcelor vai contra OMC O governo da Índia alerta que a tentativa da União Européia (UE) de impedir que a siderúrgica Mittal compre a Arcelor pode ser uma violação das regras da Organização Mundial do Comércio (OMC). Em uma carta enviada pelo ministro do Comércio da Índia, Kamal Nath, às autoridades em Bruxelas, o governo de Nova Deli aponta que a Europa precisa respeitar o princípio do tratamento nacional. Ou seja, todo o investidor, estrangeiro ou local, deve ser tratado da mesma forma por um governo. Desde que a Mittal anunciou que estava interessada em adquirir a Arcelor, há duas semanas, os governos europeus têm se mobilizado para evitar a venda da segunda maior siderúrgica do mundo. Na semana que vem, o presidente francês, Jacques Chirac, estará na Índia com uma delegação de empresários para tentar obter mercado para os produtos de seu país. Mas certamente terá de ouvir do governo indiano que Paris também deve estar aberto às empresas de Nova Deli. No início dessa semana, analistas do mercado europeu afirmaram que o ataque da Mittal poderia ter perdido a força diante dos resultados financeiros da Arcelor, que divulgou um aumento de 53% em seu lucro líquido no quarto trimestre de 2005, chegando a 1,2 bilhão de euros. Ameaça Destinada ao comissário de Comércio da UE, Peter Mandelson, a carta do governo indiano ainda faz uma ameaça velada aos europeus. "Você deveria querer garantir que nossas negociações (na OMC) não serão afetadas negativamente por possíveis ações dos membros da UE que são contrários ao princípio do tratamento nacional", disse o ministro indiano no comunicado. Segundo Nath, o tratamento nacional é um princípio que faz parte integral de todos os capítulos das negociações da OMC, seja no setor de serviços, produtos industriais ou agrícolas. Mas enquanto os europeus criam dificuldades para que os indianos comprem uma empresa do Velho Continente, insistem na OMC na abertura de todos os setores industriais das economias emergentes. "É ainda mais surpreendente, portanto, que alguns membros da UE tenham reagido de uma forma tão extraordinária no caso da Arcelor, tentando impedir o tratamento nacional", completou Nath.