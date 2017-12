Tentativa de fraude virtual atinge clientes do BB Depois do Banco Central foi a vez do Banco do Brasil sofrer uma tentativa de fraude virtual. Um e-mail foi enviado hoje para vários clientes do banco pedindo atenção especial aos correntistas "devido ao grande número de crimes virtuais que vem ocorrendo na Internet" e solicitando que eles conferissem se havia registro de transações desconhecidas nas suas contas. O texto, assinado em nome do BB, fornece um link de acesso à uma página falsa do banco. O endereço eletrônico apresentado é exatamente o mesmo do BB. No entanto, ao acessar o link a pessoa estará se conectando a uma página provavelmente criada pelos fraudadores para obter informações pessoais sobre o cliente, já que não se trata de um e-mail enviado pelo banco. Segundo a Assessoria de Imprensa da instituição, o BB não envia mensagens eletrônicas aos clientes, a não ser que seja solicitado. A orientação é para que os clientes descartem esse e-mail e, qualquer dúvida, recorram ao serviço de informações pelo número 0800-785678. Na tentativa de tornar a fraude mais convincente, inclusive, os remetentes destacam no final texto que "o Banco do Brasil não envia mensagens de correio eletrônico não-autorizadas (spam mail) a seus clientes, nem autoriza qualquer parceiro comercial a fazê-lo em seu nome" e assinam o documento: "Todos direitos reservados. Banco do Brasil". Modelo repetido Em novembro do ano passado, um e-mail desse tipo foi enviado para várias pessoas, inclusive funcionários do Banco Central, pedindo que correntistas dos bancos do Brasil, Itaú, Caixa Econômica e Real fizessem um recadastramento junto às respectivas instituições. No texto, uma pessoa identificada como Augusto de Lima Simões, e que se dizia gerente operacional do BC, afirmava que havia sido criado um novo sistema anti-fraude mais seguro, sigiloso e eficiente e também pedia que os clientes acessassem o link fornecido no próprio e-mail e fornecessem seus dados bancários, como de costume. O BC informou que se tratava de uma fraude já que a instituição jamais envia e-mails para correntistas e usuários em geral do sistema financeiro.