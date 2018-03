Terceira prévia do IPC-Fipe mostra pequena queda da inflação O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) medido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP registrou inflação de 0,28% na terceira quadrissemana de maio, porcentual ligeiramente inferior ao registrado pela pesquisa divulgada na semana passada, quando o IPC foi de 0,30%. Analistas ouvidos pela Agência Estado apostavam numa variação entre 0,20% e 0,30%. Habitação subiu de 0,27% na segunda prévia do mês para 0,38%. Saúde também apresentou avanço significativo: saltou de 0,25% na pesquisa divulgada na semana passada para 0,50%. Despesas Pessoais teve leve variação de 0,68%, ante 0,63% da segunda prévia. Os demais grupos tiveram aumentos menores na comparação com a pesquisa divulgada na semana passada. Transportes apresentou nova baixa, caindo de -0,14% para -0,31%. Alimentação, que havia subido 0,30% na segunda prévia do mês, registrou alta de 0,08% na pesquisa divulgada esta manhã. Vestuário subiu 1,11% (ante 1,23%) e continua a ser o grupo com maior variação na composição do IPC. Já o grupo Educação manteve-se praticamente estável, com alta de 0,10% ante 0,11% da segunda prévia. Veja as variações dos itens que compõem o IPC: Habitação: +0,38%;?Alimentação: +0,08%; Transportes: -0,31%; Despesas Pessoais: +0,68%; Saúde: +0,50%; Vestuário: +1,11%; Educação: +0,10%; Índice Geral: +0,28%.