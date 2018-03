Terceira prévia do IPC mostra inflação de 0,86% A inflação do município de São Paulo, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP foi de 0,86% na terceira quadrissemana de março. O índice ficou ligeiramente acima do previsto pelos analistas consultados pela Agência Estado, que previram uma variação entre 0,75% e 0,85% do IPC. Mas o IPC manteve a tendência, com aumento inferior ao apresentado na segunda prévia do mês, quando o índice foi de 0,92%. A maior alta do IPC foi Saúde (+1,23%), com variação significativa em relação à pesquisa divulgada na semana passada (+0,69%). Alimentação subiu 1,17%, porcentual menor do que o da segunda quadrissemana (+1,40%). Despesas Pessoais e Habitação subiram em relação à pesquisa anterior, mas as variações foram pequenas. Despesas Pessoais subiu de 0,90% para 0,98% e Habitação foi de 0,56% para 0,60%. Os demais grupos tiveram variações menores na comparação com a segunda prévia. Veja as variações dos itens que compõem o IPC: Habitação: +0,60%; Alimentação: +1,17%; Transportes: +0,97%; Despesas Pessoais: +0,98%; Saúde: +1,23%; Vestuário: +0,57%; Educação: +0,25%; Índice Geral: +0,86%.