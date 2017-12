Terceira prévia do IPC mostra ligeira queda O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP foi de 0,70% na terceira quadrissemana de outubro, porcentual ligeiramente inferior ao apurado na segunda pesquisa do mês, quando a inflação na cidade de São Paulo foi de 0,78%. Analistas ouvidos pela Agência Estado previram que o IPC do período ficaria entre 0,70% e 0,80%. A maior variação da pesquisa foi mostrada pelo grupo Habitação, que subiu 1,12%, porcentual acima do apurado na pesquisa divulgada na semana passada, quando a alta foi de 0,91%. Os demais grupos apresentaram variações menores em relação à pesquisa divulgada na semana passada. Alimentação, que vinha liderando as altas dentre os grupos pesquisados, subiu 0,87%, abaixo do 1,03% da terceira quadrissemana. Transportes teve variação 0,48% na terceira quadrissemana, ante 0,73%. Os preços do grupo Vestuário subiram 0,40%, mas haviam registrado variação de 0,78% na segunda prévia. Saúde apresentou alta de 0,30% ante 0,69%. O grupo Despesas Pessoais avançou 0,08% (0,27% na segunda quadrissemana) e Educação subiu 0,07% (ante 0,09% na semana passada).