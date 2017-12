Terceira prévia mostra queda da inflação em SP A inflação medida pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe-USP) na terceira quadrissemana do mês de abril em São Paulo mostrou retração em comparação à medição anterior. O índice divulgado hoje mostrou variação de 0,71%, bem abaixo de 0,84% da semana anterior, o mesmo acontecendo com a inflação da primeira quadrissemana do mês, de 0,81%. O índice também surpreendeu os analistas ouvidos pela Agência Estado, que apostavam em algo em torno de 0,75% e 0,90%. A maioria dos grupos pesquisados apresentou queda, com destaque para Saúde, que recuou de 2,16% para 1,37%. O único grupo a apresentar evolução na mostra foi Vestuário, que saltou de 0,90% para 1,15%. Acompanhe a seguir como ficaram os grupos da terceira quadrissemana: Habitação, 0,48%; Alimentação, 1,35%; Transportes, 0,20%; Despesas Pessoais, 0,34%; Saúde, 1,37%; Vestuário, 1,15%; Educação, 0,25%; Índice Geral, 0,71%.