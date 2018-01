Terceiro lote da restituição do IR sai dia 15 A Receita Federal inicia, no próximo dia 15, o pagamento do 3º lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2001. Serão 1,4 milhão de restituições, no valor total aproximado de R$ 999 milhões. O contribuinte que confirmar a disponibilidade de sua restituição neste lote, mas que não informou em sua declaração do Imposto de Renda o número da conta/banco destinatário, pode agendar o crédito em sua conta no Banco do Brasil ou a emissão de DOC gratuito para outro banco pelo BB Responde (0800-785678). O serviço funciona 24 horas todos os dias da semana. As consultas para quem teve o crédito encaminhado ao Banco do Brasil estarão disponíveis no site do banco a partir de amanhã, dia 09.