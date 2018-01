Terceiro lote da restituição está disponível A consulta à lista do terceiro lote de restituições do Imposto de Renda de Pessoas Físicas de 2000-Ano Base 1999 já está disponível no site da Receita Federal na Internet (veja no link abaixo) e no Receitafonte (0300780300). Segundo a Receita, no terceiro lote foram processadas apenas declarações com imposto a restituir. São 1,28 milhão de restituições, no valor total de R$ 826,297 milhões. O montante a restituir está corrigido em 5,19%, correspondentes à variação da taxa Selic nos meses de maio a julho e em mais 1% referente a agosto. A postagem dos extratos será feita na quinta-feira. A restituição estará disponível nos bancos a partir do próximo dia 15. O contribuinte que não solicitou crédito da restituição em conta corrente, para receber o imposto a restituir, poderá retirar o dinheiro na agência bancária indicada no extrato, munido de seu CPF e a carteira de identidade.