Terceiro lote de restituições do IR já está nos bancos O terceiro lote de restituições do Imposto de Renda das Pessoas Físicas foi liberado hoje nos bancos em todo o Brasil. O lote foi corrigido em 4,75%, correspondente à variação da Selic, a taxa básica de juros da economia, de maio a julho, e mais 1% correspondente ao mês de agosto. A restituição será creditada automaticamente a quem informou o número da conta bancária na declaração de renda. Caso contrário, é preciso procurar uma agência do Banco do Brasil para pedir a transferência. A consulta ao terceiro lote foi liberada na quarta-feira da semana passada na Internet no endereço eletrônico da Receita Federal, www.receita.fazenda.gov.br . Os dados também podem ser consultados no Receitafone (0300-78-0300). No terceiro lote, 1.135.491 contribuintes têm direito à restituição. No lote foram liberadas 1.235.714 declarações, o que elevou para 16.020.518 o número de resultados divulgados neste ano ou 83,65% do total enviado pelos contribuintes à Receita Federal em 2004. As informações são da Agência Brasil.