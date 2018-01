Térmicas mantêm baixo desempenho no 2º dia de testes As térmicas mantiveram o desempenho durante o segundo dia de testes programados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), gerando cerca de 36% do volume programado. Segundo o Informativo Preliminar Diário da Operação (IPDO), publicado pelo ONS, nenhuma das treze usinas em teste conseguiu gerar toda a energia programada durante a terça-feira, primeiro dia dos testes. Sete delas (Canoas, Ibirité, Macaé, Barbosa Lima Sobrinho, Nova Piratininga, Campos e Piratininga) não conseguiram entrar em operação por falta de gás. Outras duas (Araucária e Termorio) geraram abaixo do previsto, devido a restrições no fornecimento do combustível e uma terceira (Norte Fluminense) enfrentou dificuldades com a "baixa qualidade do gás", segundo o relatório. As três usinas restantes (Cuiabá, Três Lagoas e William Arjona) geraram menos do que o programado por problemas técnicos, como unidades geradoras fora de operação ou alta temperatura ambiente. No total, as térmicas geraram 1.795 megawatts (MW) médios, de um total programado de 4.846 MW médios. O volume de energia gerado durante a terça-feira foi pouco maior do que o verificado no dia anterior, 1.756 MW médios. Racionamento Se confirmada, a redução da disponibilidade de energia gerada por térmicas a gás vai ampliar a percepção de risco de racionamento no País, com efeito direto sobre o preço da eletricidade. Tal situação, porém, pode corrigir distorções no sistema, apontam especialistas ouvidos pelo ´Estado´, e incentivar novos investimentos em geração. O modelo de despacho das usinas no Brasil é baseado em um princípio no qual os preços estão associados ao risco de déficit. Quanto maior o risco, mais alto é o valor de referência da água que movimenta as turbinas das hidrelétricas. O risco de déficit atual está em 5%. Com a retirada de 2,9 mil MW das térmicas, como queria a Aneel antes dos testes, subiria para 16% nas Regiões Sudeste/Centro-Oeste. A capacidade definitiva das térmicas, porém, só será definida após os testes.