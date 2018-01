Termina 1ª fase do leilão de energia promovido pela Aneel Foi realizada na manhã desta sexta-feira a primeira fase do leilão de energia nova promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), no Rio. Agora à tarde, acontece a segunda fase. Antes disso, os organizadores conferem os documentos e garantias depositadas pelos interessados em negociar a energia nesta etapa. Nesta segunda fase, participam os vencedores da primeira fase, mais as usinas chamadas "botox", que são aquelas já existentes, mas que estão descontratadas. Também serão ofertadas nesta etapa usinas térmicas e ainda usinas de biomassa. Aneel também já anunciou que definiu o porcentual destinado ao ambiente de contratação regulada, ou seja, o volume de demanda que o governo espera que seja atendido com as ofertas. Diferentemente de outros leilões, nenhuma informação foi passada pelos organizadores: nem preço, nem compradores, vendedores, ou mesmo usinas negociadas na primeira fase. Ontem, ao apresentar o local do leilão à imprensa, os organizadores informaram que deveria haver um balanço parcial por volta das 12 horas de hoje, quando fosse encerrada a primeira fase, mas até agora nada foi repassado. Há uma previsão ainda de que, ao ser iniciada a segunda fase, sejam informados ao menos os empreendimentos leiloados na primeira etapa. Mas nem mesmo se isso vai ocorrer a Aneel confirma. Procedimentos Os interessados em comprar e vender energia neste leilão estão isolados em quartos distribuídos em oito andares do Hotel Ceasar Park, na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Eles estão sem conexão com qualquer pessoa fora do espaço a que foram delimitados pela organização, não têm acesso à internet, telefone e nem mesmo aos próprios aparelhos celulares, que foram retidos na entrada do evento. Os investidores também passaram por detectores de metal, tiveram suas pastas revistadas e as próprias canetas também retidas. Tudo isso visa evitar qualquer forma de combinação entre eles. Durante o leilão, um concorrente não saberá com quem está disputando determinado lote. Nesta segunda fase, quem oferecer o menor valor para a cobrança da tarifa, garante a participação na terceira fase, quando a energia será enfim negociada diretamente com os compradores. A segunda fase terá três rodadas, sendo que em cada uma delas é estabelecido um volume de demanda a ser atendido. Quem não for selecionado (por ter maior preço) migra para a fase seguinte e, assim, sucessivamente.