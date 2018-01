Termina a greve dos metalurgicos da Volks no ABC Acabou hoje cedo a greve dos metalúrgicos da Volkswagen que já durava 19 dias. Eles realizaram uma assembléia em frente a empresa na região do ABC, com cerca de 80% dos trabalhadores votando pela volta ao trabalho. Os metalúrgicos estavam em greve desde o dia 29 de setembro. O movimento dos trabalhadores por melhoria na participação dos lucros da empresa será analisado agora pelo Tribunal Regional do Trabalho, que deverá dar uma resposta até a quinta-feira da próxima semana. Na fábrica do ABC são produzidos 240 veículos por dia.