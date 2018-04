Termina conversão de caixas automáticos ao euro A conversão de caixas automáticos ao euro está terminada, segundo o Banco Central Europeu. Também foi divulgado que mais de 50% das transações já vêm sido feitas na nova moeda. "O euro está no caminho para passar pela prova final com muito sucesso", disse o presidente do BC europeu, em comunicado. "Pequenas dificuldades, se existem, têm sido superadas pelos cidadãos europeus que têm aceitado a nova moeda rapidamente e com entusiasmo", afirmou.