Termina greve do Banespa Em assembléia realizada há pouco, foi aprovado o término da greve dos funcionários do Banespa. A proposta foi defendida pelo presidente do sindicato dos bancários de São Paulo, João Vaccari Neto e aprovada pela assembléia que se realizou na frente da Assembléia Legislativa de São Paulo. O sindicato fechou um acordo após mais de 4 horas de reunião de conciliação entre os representantes dos funcionários do Banespa, a direção do banco e a Federação Nacional dos Bancos no Tribunal Superior do Trabalho.