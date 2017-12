Termina greve dos técnicos da Receita Federal Terminou a greve dos técnicos da Receita Federal, informou hoje o presidente do Sindicato Nacional dos Técnicos da Receita Federal (Sindtten), Reynaldo Puggi. "Houve assembléias em todo o País, e decidimos suspender a greve por tempo indeterminado", disse à Agência Estado. Segundo Puggi, a categoria decidiu dar "um voto de confiança" ao governo, depois que ele apresentou uma proposta que atende, em boa parte, as reivindicações referentes a melhores condições de trabalho. "Se eles implementarem tudo o que prometeram em termos de fortalecimento da máquina arrecadadora, será o maior projeto já visto no País", afirmou Puggi. O governo se propôs a reformular a carreira, abrir novos concursos e fazer investimentos adicionais em informática, entre outros itens. O presidente do sindicato disse que a greve só foi deflagrada porque a proposta do governo só chegou a seu conhecimento à meia-noite de ontem. "É muito difícil parar um trem em movimento", disse. Restaram apenas dois pontos de divergência: a elevação do salário inicial de R$ 2.400,00 para R$ 4.200,00 e a paridade entre funcionários ativos e inativos. A proposta do governo atende também aos fiscais da Receita Federal, que não estavam em greve.